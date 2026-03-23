PSA Basket Casoria 68 Consultinvest 69 PSA BASKET: Berra 14, Petracca 14, Ruggiero 9, Seck 8, D’Offizzi 8, Vijber 7, Mehmedoviq 5, Spizzichini 3, Liamin, Zanier. CONSULTINVEST LORETO PESARO: Valentini 18, Tognacci 9, Sgarzini 8, Terenzi 7, Graziani 7, Morandotti 7, Pillastrini 5, Delfino 5, Aglio 3, Lomtazde. Parziali: 17-21, 39-35, 54-51 Vittoria pesantissima per la Consultinvest Loreto Pesaro, che nella 32ª giornata della Serie B Nazionale espugna il difficile parquet del Casoria con il punteggio di 68-69 al termine di una battaglia vera e propria. L’avvio è equilibrato, con Casoria che prova a sfruttare fisicità e presenza nel pitturato, ma Pesaro risponde con precisione dall’arco grazie a Sgarzini, Graziani e Tognacci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Loreto, vittoria pesantissima in Campania . Battaglia vera, Casoria cede nel finale thriller

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