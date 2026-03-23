Lorenzo Spolverato potrebbe ritornare nella Casa più spiata d’Italia ma questa volta come ospite? Emerge l’indiscrezione. E se c’è un nome che negli ultimi tempi sta tornando a circolare tra corridoi televisivi e fandom social, è quello di Lorenzo Spolverato. Ma davvero potrebbe tornare nella casa più spiata d’Italia? E soprattutto: varcherà di nuovo la porta rossa, magari in veste di ospite? Leggi anche Referendum, affluenza record e sfida ancora aperta Partiamo da un dato di fatto: il Grande Fratello VIP vive di cicli emotivi. Ogni stagione ha bisogno di volti nuovi, sì, ma anche di richiami nostalgici, di ritorni strategici, di presenze capaci di riattivare dinamiche rimaste in sospeso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Lorenzo Spolverato potrebbe ritornare al GFVIP: ecco come, spunta l’indiscrezione

Articoli correlati

Lorenzo Spolverato verso il GFVIP? Il dettaglio che fa chiarezzaLorenzo Spolverato verso il GFVIP? Il dettaglio che alimenta i rumors Negli ultimi giorni il nome di Lorenzo Spolverato ha iniziato a circolare con...

Grande fratello vip, Lorenzo Spolverato torna nella casa? Ecco svelato il motivoIl Grande fratello vip è appena iniziato ma i suoi protagonisti al suo interno stanno già tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano.

Lorenzo Spolverato e la sua nuova fiamma!

Tutti gli aggiornamenti su Lorenzo Spolverato

Temi più discussi: Gf Vip, Lucia torna a parlare di Rosario: lui pronto ad entrare per un confronto, e rimanere; Da Temptation Island al Gf Vip: chi è Lucia Ilardo. Sta succedendo a me?. Il flirt con Spolverato e il trono ‘bruciato’ all’ex; Grande Fratello Vip, parla Lucia Ilardo: Rosario? Mi ha bloccata ovunque. Con Spolverato siamo solo amici; Lucia Ilardo prima del Grande Fratello Vip svela: Sono pronta a lasciarmi andare emotivamente.

GF Vip, Lorenzo Spolverato pronto a tornare nella Casa: ecco il piano degli autoriIl Grande Fratello Vip è appena iniziato, ma le dinamiche tra i concorrenti stanno già catturando l’attenzione del pubblico. Tra le protagoniste più discusse di queste ... torresette.news

GF Vip , Lucia Ilardo fa chiarezza su Lorenzo Spolverato: Solo amicizia. E su Rosario rivela: Mi ha bloccata ovunqueA pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip , Lucia Ilardo finisce già al centro del gossip. Tra flirt presunti, ex fidanzati e dinamiche social, l’ex volto di Temptation Island ha deciso di di ... mondotv24.it

Altro che rumors: alla fine è arrivata la conferma ufficiale. Lucia Ilardo ha deciso di rompere il silenzio e mettere fine alle mille voci che circolavano da giorni: sì, lei e Lorenzo Spolverato si frequentano… e non da ieri, ma addirittura da ottobre. Una rivelazion facebook