Non può sottrarsi al trend social del momento, Lorella Cuccarini. E su Instagram risponde alla ormai canonica domanda "Mamma, com'eri negli anni Novanta" rispolverando le foto cult di quando, giovanissima, aveva conquistato la tv e i magazine grazie alla sua bellezza e alla sua bravura. Non a caso, oggi come allora, le spetta il titolo di "più amata dagli italiani", come la celebre reclame di cui era testimonial. A 60 anni (quasi 61, li compirà ad agosto), la "Cucca" è ancora splendida e soprattutto amatissima. Basta dare una occhiata alla valanga di commenti entusiastici, affettuosi e sul filo della nostalgia, che accompagna il carosello di immagini del passato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lorella Cuccarini, delirio sexy: le pazzesche foto da giovanissima

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