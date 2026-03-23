Il colosso del beauty L’Orèal sarebbe in “trattative avanzate” per acquisire una quota di maggioranza nella start-up indiana di prodotti di bellezza e cura della persona Innovist A rivelarlo, alcune fonti di mercato, (MarketScreener), che affermano che l’operazione potrebbe valutare la start-up indiana tra i 350 e i 450 milioni di dollari, ovvero un multiplo compreso tra 11 e 14 volte il suo fatturato annuo. Innovist, trattative avanzate per passare a L’Oréal. Sempre stando alle fonti, l’azienda Innovist avrebbe registrato una forte crescita negli ultimi anni. Il suo giro d’affari si è infatti moltiplicato per 2,8 tra il 2024 e il 2025. Nata nel 2018, la start-up è una piattaforma integrata basata su formulazioni clean e scientificamente validate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Oréal punta all’acquisto di Innovist (e all’India)

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