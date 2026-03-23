nostro inviato a Pontida (Bg) «Prendi questo fazzoletto, prendilo Matteo. È firmato da Umberto Bossi». Il pratone di Pontida vuoto sembra più piccolo, Matteo Salvini si fa largo tra i leghisti, ha gli occhi gonfi e le spalle ricurve ma i fumogeni verdi accesi dietro di lui non c'entrano. «Non è il momento di dire nulla, conta la presenza», dice a un giornalista che gli piazza sotto il microfono. Poco lontano due gruppi lumbàrd discutono animatamente, «ridacci la Lega, Salvini», sibila uno dei pochi scontenti che rompe il silenzio e si becca gli sguardi di fuoco di Francesca Verdini che fino ad allora lo aveva protetto fisicamente e psicologicamente, è lei a rompere il silenzio e a inchiodare il malcapitato: «Vergognati cafone, sei a un funerale». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’omaggio di Salvini in camicia verde per l’unità della Lega. "Mai mollare..."

Articoli correlati

Leggi anche: Funerali Bossi, Salvini in camicia verde: pochi applausi per il leader della Lega

Funerali Bossi a Pontida: Salvini contestato: "Togli la camicia verde"Il leader della Lega Matteo Salvini è stato brevemente contestato al suo arrivo a Pontida per i funerali del fondatore del partito Umberto Bossi.

Contenuti e approfondimenti su L'omaggio di Salvini in camicia verde...

Temi più discussi: Per sempre figli tuoi, l'omaggio della Lega a Umberto Bossi; L’addio a Bossi, Salvini rilancia: Siamo qui grazie a lui; Addio a Bossi, Salvini: Lascia un’eredità morale. Mai arrendersi; Addio a Umberto Bossi, l'omaggio dei veneti: Siamo noi l'ultimo baluardo nordista.

Migliaia a Pontida per Bossi, cori e fischi contro Salvini: Noi traditi, bruci il tricoloreAl funerale cortocircuito di slogan per la secessione e applausi a Meloni. Il segretario in camicia verde bacia la vedova del Senatùr e viene contestato ... repubblica.it

Funerali di Bossi, applausi a Meloni e fischi a Salvini (difeso da Francesca Verdini). L'ira dei «veterani» e la resa dei contiLa cerimonia si è svolta nell'abbazia di Pontida, luogo simbolo del partito per le storiche adunate. Applausi per Meloni, ma anche cori «Secessione, secessione!». Giorgetti sbotta per i cori contro il ... milano.corriere.it

Umberto Bossi, i funerali a Pontida. Cori contro Salvini: 'Vergogna' facebook

Va’ Bossi. Il funerale delle origini. Insulti, “bruciamo il tricolore”. Fischi a Salvini: “Giuda”. Meloni: “Brava”. Il capo è Giorgetti. Di @carusocarmelo x.com