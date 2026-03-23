Arezzo, 23 marzo 2026 – Con “Nel Blu. Avere tra le braccia tanta felicità” di Mario Perrotta si conclude mercoledì 25 marzo (ore 21:00) la fortunata stagione di prosa del Teatro degli Antei, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Pratovecchio Stia e dalla Fondazione Toscana Spettacolo. L’autore, regista e interprete Mario Perrotta dedica il suo nuovo progetto alla “felicità” ispirandosi alle parole, alla musica e alla vita del celebre cantautore Domenico Modugno, che, secondo l’artista, incarna a pieno questo sentimento. Accompagnato dai musicisti Vanni Crociani (pianoforte, fisarmonica), Giuseppe Franchellucci (violoncello) e Massimo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’omaggio di Mario Perrotta a Domenico Modugno chiude la stagione del Teatro degli Antei di Pratovecchio

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