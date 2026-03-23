È grande la soddisfazione delle toghe per il risultato del referendum sulla giustizia. Il no si è imposto e in vari palazzi di giustizia sono stati registrati festeggiamenti, champagne stappati e persino qualche coro contro il primo ministro Giorgia Meloni. In questi minuti si stanno susseguendo le reazioni di quei magistrati che hanno interpretato ruoli di primo piano in campagna elettorale, a partire dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi: "Sono soddisfatto perché la maggioranza degli elettori ha capito, i cittadini hanno capito". Sulla stessa lunghezza d'onda il pm Nino Di Matteo: "Il popolo ha salvato la Costituzione. Sono felice per il decisivo contributo dei giovani e dei siciliani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo Voi, Di Matteo, Gratteri: il partito delle toghe esulta per il No

Articoli correlati

Matteo Renzi e il tumore della pelle rimosso. L’intervento e il racconto di come lo ha scoperto: «Voi direte chi se ne frega, e invece…» – Il videoÈ stato durante una visita di controllo che Matteo Renzi ha scoperto un neo sin da subito sospetto.

Leggi anche: Tajani rivendica: riforma successo Fi, noi partito delle toghe

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lo Voi Di Matteo Gratteri il partito...

Temi più discussi: Referendum, nuovo scontro a distanza Gratteri-Nordio; Referendum giustizia, il fronte del sì. Nordio dagli avvocati (con Bartolozzi): Io non umilio le toghe; Perché voto Sì; Salvini e TonyPitony, l'insulto di La Russa e quella volta che Al Bano fu rapito dai pasdaran: lo Stupidario top 30.

Lo Voi, Di Matteo, Gratteri: il partito delle toghe esulta per la vittoria del No al referendumIl procuratore di Napoli Gratteri: La società civile si mobilita per i principi fondamentali. Il procuratore di Roma Lo Voi: I cittadini hanno capito. Il pm Di Matteo: Il popolo ha salvato la Cos ... ilgiornale.it

La lezione di Gaia Tortora a Di MatteoNon perdono chi ha perseguitato mio padre. Gaia Tortora in un post su X attacca il magistrato che ripete il teorema Gratteri su mafiosi e massoni che voteranno Sì al referendum: Di Matteo mi ricord ... ilgiornale.it

Oltre ai politici, anche il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, ha parlato del referendum nell'introduzione al Consiglio episcopale permanente mettendo l’accento sull’affluenza alle urne, che ha raggiunto il 59%. "La partecipazione: questa sta al cuor facebook

TENNIS | Matteo Berrettini non supera i sedicesimi di finale nel torneo Atp Masters 1000 di Miami, battuto da Valentin Vacherot per 7-6(7/5) 6-4. Oggi in campo negli ottavi del doppio femminile Errani e Paolini. #ANSA x.com