Lo Voi Di Matteo Gratteri | il partito delle toghe esulta per il No

Da ilgiornale.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È grande la soddisfazione delle toghe per il risultato del referendum sulla giustizia. Il no si è imposto e in vari palazzi di giustizia sono stati registrati festeggiamenti, champagne stappati e persino qualche coro contro il primo ministro Giorgia Meloni. In questi minuti si stanno susseguendo le reazioni di quei magistrati che hanno interpretato ruoli di primo piano in campagna elettorale, a partire dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi: "Sono soddisfatto perché la maggioranza degli elettori ha capito, i cittadini hanno capito". Sulla stessa lunghezza d'onda il pm Nino Di Matteo: "Il popolo ha salvato la Costituzione. Sono felice per il decisivo contributo dei giovani e dei siciliani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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