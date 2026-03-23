Lo studente impreca la Professoressa di religione gli tira uno schiaffo I genitori denunciano

Un episodio avvenuto nei giorni scorsi nel Messinese è al centro di accertamenti da parte delle autorità e dell’amministrazione scolastica. Secondo quanto ricostruito, una docente della scuola media avrebbe colpito con uno schiaffo uno studente di 15 anni all’esterno del plesso, nello spazio adiacente al lungomare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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