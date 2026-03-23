Lo Stato è credibile se assicura la giustizia

Da ilgiornale.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Caro direttore Feltri, negli ultimi mesi stiamo assistendo a un fenomeno che lascia sconcertati: gli assalti ai portavalori sulle nostre autostrade sembrano sempre più frequenti e sempre più organizzati. Sembrano scene da film: strade bloccate, chiodi sull'asfalto, mezzi dati alle fiamme, bande armate con fucili d'assalto che agiscono con una violenza impressionante. Mi chiedo: com'è possibile che questi criminali riescano a organizzarsi in questo modo? E soprattutto, siamo davvero in grado di fermarli? Giacomo Lorusso Caro Giacomo, la tua impressione è corretta: negli ultimi tempi gli assalti ai portavalori hanno assunto una dimensione quasi cinematografica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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