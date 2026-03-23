Stasera 23 marzo Massimo Giletti torna con nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco, due chirurghi indagati per la morte del piccolo Domenico al Monaldi e Michele Santoro analizza la politica e l'attualità internazionale. La puntata di Lo Stato delle Cose, condotta da Massimo Giletti, va in onda stasera, lunedì 23 marzo, alle 21.20 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay. La trasmissione si apre con un approfondimento sulla politica e sugli scenari internazionali più rilevanti, con l'intervento di Michele Santoro, che fornirà un quadro aggiornato delle principali notizie della settimana. Il caso del piccolo Domenico: inchiesta e indagini sui medici Si accendono i riflettori sul fallito trapianto del piccolo Domenico, deceduto al Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lo Stato delle Cose stasera su Rai 3: Garlasco e il dramma del piccolo Domenico

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