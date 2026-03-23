Lo Spezia manda via Donadoni e richiama D'Angelo | con l'ex ct è arrivato sul baratro della C

Il club ligure ha richiamato in panchina D'Angelo, esonerato a novembre scorso per fare spazio proprio all'ex ct. I numeri, però, lo hanno condannato: con la media di 1.10 punti a partita adesso la squadra è in piena zona retrocessione in B. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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