AGI - Lo scontrino del parcheggio indicato da anni come l' alibi di Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della procura di Pavia, resta al centro delle attenzioni dei pm. Secondo quanto riferito dal Tg1 nell'edizione delle 20, analizzando il traffico telefonico la sera precedente la mattina del delitto sarebbe emerso uno scambio di messaggi tra la mamma di Sempio e Antonio, vigile del fuoco a Vigevano, che potrebbe preludere a un successivo incontro. Sempre secondo il Tg, una simile eventualità, se confermata, potrebbe mettere in discussione l' alibi del giovane, sommandosi alla consulenza depositata in procura dall' anatomopatologa Cristina Cattaneo e alla relazione dei Ris in cui verrebbero riscritte fasi e orario del delitto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lo scontrino?alibi di Sempio torna sotto l'esame della procura di Pavia

Articoli correlati

Garlasco, giallo sull’alibi: lo scontrino di Sempio è autentico, ma è stato lui a ritirarlo?I legali di Sempio consegnano alla Procura di Pavia le indagini difensive sullo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007 Ultimi...

Lo scontrino e l’alibi crollato di Sempio. L’allora pm Muscio: "Prova che non ha commesso l’omicidio"La difesa del 37enne si affanna a sottolineare che quel ticket del parcheggio di Vigevano delle 10.

Tutti gli aggiornamenti su Lo scontrino alibi di Sempio torna...

Temi più discussi: Garlasco, Andrea Sempio: Perché vedere un filmato dovrebbe portare a un omicidio?. ll video intimo, lo scontrino e la telefonata a...; Omicidio Garlasco: Andrea Sempio rompe il silenzio, dal video intimo al giallo dell’alibi; Chiara Poggi è morta mezz’ora dopo colazione. Perché la perizia di Cristina Cattaneo segna un punto a favore di Stasi; Garlasco, Sempio attacca Stasi: Lui è il carnefice, non vedo la sua condanna come ingiusta, non c’è nulla da smontare.

Garlasco, Andrea Sempio sminuisce i presunti testimoni sullo scontrino del parcheggio: Sono tutte cavolateAndrea Sempio ha respinto le ricostruzioni di presunti testimoni secondo cui lo scontrino del parcheggio sarebbe un falso: cosa ha detto in Tv ... virgilio.it

Delitto di Garlasco/ Taccia: Scontrino, telefonate, numero di scarpe: Sempio ha sempre detto la veritàA Lo Stato delle cose Angela Taccia ha fatto il punto sulle indagini di Garlasco, soffermandosi su numerosi aspetti controversi dell'inchiesta L’avvocato Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, è ... ilsussidiario.net

Garlasco: l’indagine dei pm di Pavia scava sull’alibi di #Sempio e sugli sms tra la madre e il vigile del fuoco. A breve saranno ascoltate le gemelle Cappa. #Tg1 Roberta Ferrari facebook

#Garlasco, parla il consulente di Sempio, Palmegiani sulla traccia 33 #Mattino5 x.com