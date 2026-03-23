LIVE Referendum a metà spoglio in Irpinia in netto vantaggio il N0

Tempo di lettura: < 1 minuto Con una percentuale del votanti complessivi di 53,69%.i 326.395 elettori dei 118 comuni della Provincia di Avellino hanno espresso la propria preferenza per il referendum sulla giustizia A d Avellino città si è registrata un’affluenza pari al 60,27%, staccando la media provinciale e nazionale, seguono i comuni di Venticano ( 63,48), Cesinali e Caltri. L’affluenza più bassa al Comune di Torrioni (41,82%), quindi Volturara Irpina (44,19) e Calabritto (41,49). Mentre lo spoglio è ancora in corso su 501 sezioni di tutto il territorio provinciale, alle prime 262 sezioni scrutinate il no è in vantaggio del 61,14% contro il 38,86% delle preferenze al sì. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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