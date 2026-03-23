LIVE Errani Paolini-Mihalikova Nicholss 6-4 3-4 WTA Miami 2026 in DIRETTA | ottimo rendimento al servizio delle avversarie
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Follia in lob di Nicholss che manda la palla fuori di un metro. Punto decisivo. 30-40 Mihalikova cerca il vincente di dritto lungolinea direttamente dalla risposta ma non trova il campo. 15-40 Prima palla in campo, con Nicholss che aiuta le azzurre con una risposta orrenda. 0-40 Lob troppo corto di Errani. Nicholss gioca la volée alta, altre quattro palle break da annullare. 0-30 Esce la volée di Paolini che ritarda troppo l’impatto con la pallina. 0-15 Lob splendido di Nicholss. Serve Errani. 3-4 GAME MIHALIKOVANICHOLSS! Perde gli appoggi Paolini, il dritto diagonale esce e non di poco. Seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it
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GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI lunedì 23 Ore 18:00 Errani-Paolini vs Mihalikova-Nicholls Ore 23:00 Bolelli-Vavassori Vs Etcheverry-Tabilo Ore 00:00 Sinner vs Moutet Forza ragazzi canali SkySport e streaming su NOW e Sky facebook
ANDIAMOOO Sara e Jasmine vincono in 2 set all’esordio nel WTA 1000 di Miami, affronteranno le vincenti di Cirstea/Cristian vs Mihalikova/Nicholls @BMWItalia x.com