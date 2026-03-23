CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e il torneo di Matteo Berrettini, che lascia Miami con due bellissime vittorie. Lo ritroveremo sulla terra battuta, un saluto sportivo e una buona nottata! 02:36 La classifica dice 87 del mondo per Berrettini, che ha lasciato per strada una pesante cambiale e che giocherà a Montecarlo il 5° torneo della sua stagione. 02:35 Una prima su due per Vacherot nel secondo set, ma comunque un solo punto lasciato per strada. Letale sui break point Vacherot, visto che ne converte due su due. Il romano vince la partita degli ace 6-4 ed ha l’83% di punti con la prima nel match, ma solo il 47% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Vacherot 6-7, 4-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si interrompe la corsa del romano!

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