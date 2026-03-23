CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 C’è il doppio fallo, il primo e anche il break di Vacherot. Seconda 15-40 Clamoroso punto di pressione del monegasco, che infila Berrettini di dritto e ha la palla break. 15-30 Arriva ma passa out Berrettini, occhio! 15-15 Subito prima vincente! 0-15 In rete il dritto in corsa del romano. 1-2 Ancora bene al servizio Vacherot. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Prima vincente. 15-0 Servizio centrale a segno di Vacherot. 1-1 In un amen Berrettini! 40-0 Con il dritto un romano scatenato. 30-0 Fuori il dritto di Vacherot. 15-0 Vincente con il dritto inside in di Matteo! 0-1 Prima vincente Vacherot. 40-15 Servizio vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Vacherot 1-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: iniziato il match

Articoli correlati

LIVE Berrettini-Vacherot 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: iniziato il match00:49 Non ci sono precedenti tra i due, il monegasco di questi tempi 365 giorni fa giocava i Challenger da fuori dalla top 200 mondiale.

LIVE Berrettini-Vacherot, ATP Miami 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:49 Non ci sono precedenti tra i due, il monegasco di questi tempi 365 giorni fa giocava i Challenger da...

Altri aggiornamenti su LIVE Berrettini Vacherot 1 3 ATP Miami...

Temi più discussi: Live Matteo Berrettini - Valentin Vacherot - Miami Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/03/2026; LIVE Berrettini-Vacherot, ATP Miami 2026 in DIRETTA: la sfida al monegasco vale gli ottavi!; Berrettini e Paolini: il programma di oggi su Sky; Diretta Matteo Berrettini - Valentin Vacherot - Singolare Maschile - Miami Open 2026.

LIVE Berrettini-Vacherot, ATP Miami 2026 in DIRETTA: sfida al monegasco tra un setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:51 Al terzo Keys e Zheng, poi Berrettini! 22:50 Buona sera, manca solo il match tra Zheng Qinwen re Madison ... oasport.it

Berrettini-Vacherot diretta, segui la sfida dell'azzurro al Miami Open LIVEMatteo sfida il monegasco per continuare la sua avventura nel torneo 1000 americano: tutti gli aggiornamenti del terzo turno in tempo reale ... corrieredellosport.it

GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI domenica 22 Ore 16:00 Paolini vs Ostapenko Ore 22:00 Bolelli-Vavassori Vs Arneodo-Ram Ore 00:00 Berrettini vs Vacherot Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW e SkyGo. Paolini anch facebook

#Berrettini- #Vacherot, terzo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com