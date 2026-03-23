L’Italia domina tra i Top 50 Farmers 2026

Se la ristorazione di Copenhagen trema e le vibrazioni hanno raggiunto tutto il mondo, può andare molto meglio con il mondo agricolo. L’annuncio dei Top 50 Farmers, nella capitale danese, inizia a diventare un rito atteso dagli imprenditori agricoli europei. L’evento è nato per valorizzare il lavoro degli agricoltori che producono cibo lasciando un’impronta positiva sul terreno, creando un sistema capace di fare rete tra coltivatori pionieristici di tutta Europa, e che hanno come obiettivo non solo la produzione alimentare, ma la difesa del suolo e delle comunità. L’iniziativa, promossa da Foodprint Nordic e sostenuta da Astanor, ha selezionato cinquanta profili europei capaci di dimostrare che un altro modo di produrre cibo – redditizio, etico e vitale – è possibile. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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