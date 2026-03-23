L’ITALIA DOMINA A LIMA! Trionfa anche Guillaume Bianchi nel Grand Prix in Perù

Si chiude con il botto il Grand Prix di Lima per l’Italia. Dopo la meravigliosa vittoria di Alice Volpi ed il podio di Martina Favaretto nella gara femminile, in quella maschile arriva il successo di Guillaume Bianchi. Per il fiorettista romano si tratta del quarto successo della carriera nel circuito iridato, ma soprattutto è il secondo GP consecutivo che lo vede salire sul gradino più alto del podio, visto che aveva già vinto lo scorso febbraio a Torino. Una vittoria arrivata grazie al successo in finale sul russo Kirill Borodachev con il punteggio di 15-12. In precedenza in semifinale, Bianchi si era imposto per 15-10 sul ceco Alexander Choupenitch. 🔗 Leggi su Oasport.it

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