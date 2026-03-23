L’Iran minaccia di colpire le centrali elettriche del Medio Oriente

Da periodicodaily.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

se il presidente americano Donald Trump darà seguito alla sua minaccia di bombardare le centrali elettriche iraniane. Teheran ha avvertito che colpirà le centrali elettriche in Israele e nei Paesi del Golfo se il presidente americano Donald Trump darà seguito alla sua minaccia di bombardare le centrali elettriche iraniane. Trump aveva dato all’Iran 48 ore di tempo per aprire lo Stretto di Hormuz, pena l’attacco alle centrali elettriche iraniane. Questa scadenza imposta dagli Stati Uniti scadrà poco prima della mezzanotte di martedì. “Quello che abbiamo fatto è annunciare la... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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