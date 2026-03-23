“L’Inter si è persa”. Il titolo della Gazzetta dello Sport è perfetto. Ieri sera l’Inter a Firenze ha rischiato anche di perdere. Nel primo tempo i viola si sono mangiati un bel po’ di occasioni. È finita 1-1, l’Inter non vince da tre partite nelle quali ha raccolto la miseria di due punti contro Atalanta e Fiorentina. Adesso l’Inter ha sei punti sul Milan e sette sul Napoli, mancano otto giornate al termine. La lotta scudetto è aperta. La squadra di Chivu è entrata nel pallone. Il Corriere dello Sport scrive di braccino che è quella sensazione che colpisce il tennista quando è a un passo dal traguardo. Non gioca più con la mente libera e il calcio è uno sport tattico solo per chi davvero non ne capisce nulla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “L’Inter si è persa”: la cruda fotografia della Gazzetta

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