L’errore decisivo nel pareggio contro la Fiorentina ha riaperto il dibattito su Nicolò Barella. Il centrocampista dell’ Inter, attuale capitano in attesa del ritorno di Lautaro Martinez, aveva pure cominciato bene la sfida al Franchi: è suo l’ assist per l’incornata di Pio Esposito che aveva portato avanti i nerazzurri all’alba del match. Poi però sono riemersi i fantasmi. Errori incomprensibili, tante sbracciate e lamentale, poca sostanza. Fino al tocco lezioso in area di rigore che ha regalato alla Fiorentina la chance del pareggio di Ndour, che poi ha fissato il punteggio finale sull’ 1 a 1. L’Inter vede Milan e Napoli riavvicinarsi, chiuderà il mese di marzo senza nemmeno una vittoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Inter può fare a meno di Barella? Come sono andate le 6 partite di Serie A in cui non era titolare

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