L’Inter è cotta non c’è più Campionato riaperto? Vediamo

Da ilnapolista.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 30° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Una battaglia dopo l’altra. Quattro di fila. E il miracolo continua. In un campo ostile. Contro una tifoseria ostile. Mai capito il perché. Ma come? Ostilità fra fratelli del Sud? La partita del Napoli finisce dopo due minuti. Rimpallo fortunato (ma tu vedi un po’!) e goal di Scott il magnifico. Poi si controlla con noia senza mai riuscire a chiuderla. Il Feroce Salentino non si stanca mai e prova una cosa nuova. Il doppio play stavolta. Billy e Charlie Brown. Esperimento interessante, ma da rivedere quando i due staranno al meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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