FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 30° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Una battaglia dopo l’altra. Quattro di fila. E il miracolo continua. In un campo ostile. Contro una tifoseria ostile. Mai capito il perché. Ma come? Ostilità fra fratelli del Sud? La partita del Napoli finisce dopo due minuti. Rimpallo fortunato (ma tu vedi un po’!) e goal di Scott il magnifico. Poi si controlla con noia senza mai riuscire a chiuderla. Il Feroce Salentino non si stanca mai e prova una cosa nuova. Il doppio play stavolta. Billy e Charlie Brown. Esperimento interessante, ma da rivedere quando i due staranno al meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Inter è cotta, non c’è più. Campionato riaperto? Vediamo

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Temi più discussi: Il contatto Sulemana-Dumfries, Chivu espulso e il rigore reclamato dall'Inter: i 5' folli di San Siro; Prima o poi doveva succedere: al referendum Leao-Max sappiamo tutti cosa votare; Il Vicenza ritorna in B dopo 4 anni; Ipocrita - Atalantini.

Garzya: Se l'Inter è quella vista a Firenze, Napoli e Milan possono giocarselaMilan e Napoli contendenti all'Inter per lo Scudetto: Luigi Garzya analizza la corsa al titolo e lo scontro diretto decisivo ... tuttonapoli.net

Di Canio duro: Barella lì deve spazzarla, è gravissimo. L'Inter gestisce, Conte capisce i momentiCi va giù duro Paolo Di Canio sulla prestazione dell'Inter e su alcuni singoli dopo il pareggio di Firenze. Direttamente dagli studi si Sky Sport, l'ex calciatore si esprime così: Questa squadra è in ... msn.com

Marotta: “Momento difficile, Inter involuta. Pongracic Non facciamo le vittime, ma il protocollo...” E per voi era rigore La richiesta di Marotta è una: uniformità di giudizio. “La riunione con Rocchi è stata rinviata su indicazione della Figc. Dopo ieri sera ho facebook

Non sono d’accordo. L’Inter gioca male da più di un mese -ultima partita fatta bene a Sassuolo l’8/2 - e la causa non possono essere gli arbitri. x.com