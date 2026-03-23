Linda Laporta positiva all'anabolizzante enobosarm | la ciclista italiana sospesa dall'Antidoping

La 26enne ciclista italiana della Vini Fantini - BePink, Linda Laporta, è stata sospesa con effetto immediato dall'Agenzia Internazionale Antidoping. Positiva ad un test all'UAE Tour, ora dovrà impugnare la decisione e richiedere i controesami. La sostanza riscontrata nel sangue è un anabolizzante, utilizzato per aumentare "la massa muscolare magra e promuoverne la crescita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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