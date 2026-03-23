Ligue 1 | riaperta del tutto la lotta Champions Psg ancora primo

Parigi (Francia) 23 marzo 2026 - La Ligue 1 si candida al ruolo di campionato più spettacolare per il finale di stagione. Davanti il Psg resta primo, ma il vantaggio rimane fermo a un singolo punto di vantaggio. Dietro invece gli inciampi di Marsiglia e Lione hanno riaperto completamente la lotta Champions con cinque squadre in cinque punti per due posti disponibili. Fa festa invece Ciro Immobile al suo primo gol stagionale e prima rete in carriera nel campionato francese. L'esito delle partite del weekend. Si apre con il botto la giornata numero 27 di Ligue 1. Il Lens ribadisce le sue ambizioni di titolo e strapazza l' Angers in un roboante 5-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Tutto quello che riguarda Ligue 1 riaperta del tutto la lotta...

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Ligue 1: riaperta del tutto la lotta Champions, PSG ancora primoI ko di Marsiglia e Lione riaprono completamente la lotta Champions: ora ci sono 5 squadre in altrettanti punti; primo gol in Francia per Immobile ... msn.com

Ligue 1: Champions League battle reopened, PSG still topThe defeats of Marseille and Lyon have completely reopened the Champions League race: there are now five teams in as many points; Immobile scores his first goal in France. sport.quotidiano.net

Assist di Coppola per il primo gol in Ligue 1 di CIRO IMMOBILE x.com

Finalmente la Ligue 1 oggi ha accolto la prima rete di Ciro Immobile Un gol tutto made in Italy, visto che il gol siglato dall'ex Lazio porta la firma, nell'assist, anche di Diego Coppola Ed è proprio in questi momenti qui che fare il fantacalcio diventa un po' p facebook