Liberata Francis Costantino la 47enne di Balestrate prigioniera politica in Venezuela

A darne l'annuncio è stato il sindaco del comune del Palermitano Vito Rizzo, che ha condiviso la notizia con la comunità: "Un momento di grande emozione. Ho incontrato il padre per un abbraccio liberatorio" Francis Costantino, 47enne di Balestrate, è stata liberata nelle scorse ore dopo essere stata detenuta in Venezuela come prigioniera politica. A darne l'annuncio è stato il sindaco di Balestrate Vito Rizzo, che ha condiviso la notizia con la comunità, parlando di un momento di grande emozione. Il primo abbraccio è stato quello tra il padre, Giuseppe Costantino, e il sindaco stesso: un incontro carico di commozione dopo mesi di angoscia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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