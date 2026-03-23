Libano | raccolta straordinaria di materiali igienici per gli sfollati

Arezzo, 23 marzo 2026 – La Fondazione Giovanni Paolo II promuove una campagna straordinaria di raccolta di materiale igienico per gli sfollati del Libano. La crisi umanitaria che sta colpendo il Paese - dove la Fondazione è presente fin dal 2007 con progetti educativi e di sostegno - sta raggiungendo livelli sempre più drammatici. Centinaia di migliaia di persone, in gran parte provenienti dal sud del Paese, sotto il fuoco dei bombardamenti si stanno spostando verso Beirut e le regioni centrali e settentrionali. Trovano riparo dove possibile: in scuole, centri religiosi o strutture di fortuna o presso altre famiglie che aprono le proprie porte per ospitare gli sfollati, indipendentemente dall’appartenenza religiosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Oxfam: “In Libano oltre un milione di sfollati, le famiglie sono scappate in pigiama. Nei rifugi portiamo acqua pulita e kit igienici”“Le persone sono scappate dalle loro case in pigiama, hanno dormito sul pavimento per giorni.

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