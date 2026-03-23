Una campionessa che ha sbancato Chi vuol essere milionario, vinto 300 mila euro ed emozionato il pubblico con la sua storia. Leyla Livraghi, ricercatrice universitaria di Pisa al momento disoccupata, è arrivata a leggere la domanda da un milione con una scalata che ha mostrato tutta la sua preparazione e la sua bravura, guadagnandosi gli applausi e la stima del pubblico così come quella di Gerry Scotti. Leyla Livraghi ha vinto 30o mila euro La scalata di Leyla Livraghi La domanda da un milione di euro Chi è la ricercatrice di Pisa "disoccupata" Leyla Livraghi ha vinto 30o mila euro Una vincita notevole, dunque, nel corso della quindicesima puntata di Chi vuol essere milionario, su Canale 5, domenica 22 marzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Leyla Livraghi a Chi vuol essere milionario vince 300 mila euro, chi è la ricercatrice di Pisa "disoccupata"

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