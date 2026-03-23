L’Experience center Dymation per i test in tempo reale

CLS, società del gruppo Tesya specializzata nella movimentazione dei materiali, accelera la propria crescita tecnologica e di business. In un contesto che impone di gestire processi sempre più complessi, la capacità di integrare soluzioni tradizionali e innovazione digitale diventa determinante. Per rispondere a queste sfide, il piano industriale 2026-2028 di Cls propone il rafforzamento nel mercato tradizionale dei carrelli elevatori e lo sviluppo dell’ intralogistica automatizzata. Proprio lungo questi due assi l’azienda stima un incremento medio annuo dei ricavi intorno al 10%. La fase di sviluppo sarà accompagnata, anche, da un rafforzamento dell’organico pari al 20% nei prossimi tre anni, con l’inserimento di figure specializzate, in particolare in ambito commerciale e tecnico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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