L’Europa e il tradimento dell’Ungheria

Il ministro degli Esteri dell’Ungheria, Peter Szijjarto avrebbe informato Mosca sulle discussioni interne all’Ue sull’Ucraina Bruxelles. Il Washington Post nel fine settimana ha rivelato che il ministro degli Esteri dell’Ungheria, Peter Szijjarto, avrebbe regolarmente informato il suo omologo russo, Sergei Lavrov, sulle discussioni interne all’Unione europea sulla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. “Szijjarto effettuava regolarmente telefonate durante le pause delle riunioni dell’Ue per fornire al suo omologo russo, Sergei Lavrov, ‘aggiornamenti in tempo reale su quanto discusso’ e possibili soluzioni”, ha scritto il giornale americano, citando un funzionario degli apparati di sicurezza europea. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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