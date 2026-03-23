Lettera a Brescianini Percassi e Manna | grazie per aver portato McTominay a Napoli

Lettera a Brescianini, Percassi e Manna: grazie per aver portato Scott McTominay a Napoli. Solo una parola: grazie. Quel 13 agosto 2024 avete cambiato le sorti della stagione del Napoli del quarto scudetto. Gli azzurri avevano da poco cambiato direttore sportivo e allenatore; erano arrivati Giovanni Manna e Antonio Conte da circa due mesi. Era il giorno di Marco Brescianini, centrocampista che militava nel Frosinone, squadra appena retrocessa; Brescianini doveva sostenere le visite mediche a Villa Stuart per il Napoli e poi firmare il contratto, prima di essere annunciato come nuovo acquisto degli azzurri. Le visite mediche erano state fatte. Tutto era pronto per dirigersi dal presidente Aurelio De Laurentiis e firmare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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