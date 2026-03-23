MELZO (Milano) Una medaglia d’oro a ricordare coraggio e sacrificio, l’abbraccio di istituzioni e amici, le lacrime di un padre, un fratello e una sorella, e un obiettivo scolpito nel cuore: "Speriamo ancora di riportarlo a casa". Lo scenario affascinante della chiesetta leonardesca di Sant’Andrea a Melzo fa da sfondo da ieri alla mostra "Il signore delle cime", foto giganti di cieli azzurri, cime innevate e ghiacciai, e il sorriso di Luca Sinigaglia, lo scalatore melzese scomparso a Ferragosto in Kirghizistan, a 50 anni, dopo il disperato tentativo di salvare una compagna di cordata. Una medaglia d’oro, durante l’inaugurazione, dalle mani del presidente degli Amici di Sant’Andrea, Adriano Perosi, a quelle di Giuseppe Sinigaglia, il padre dell’alpinista, presente con i figli Patrizia e Fabio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’eroe del Pik Pobeda. Una medaglia per ’Luka’: "Ma il dolore resta"

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