Dovadola (Forlì Cesena), 23 marzo 2026 – Da tre anni l’eremo santuario di Montepaolo, nel Comune di Dovadola, nel Forlivese, non può più accogliere i pullman dei pellegrini, nonostante sia un luogo di culto e preghiera caro ai fedeli. Intitolato a Sant’Antonio da Padova, l’eremo è situato in una località isolata, a 7 chilometri dall’abitato. Qui il santo dimorò per più di un anno (1121-1122) e l’eremo ne conserva una reliquia, oltre alla grotta in cui era solito ritirarsi in preghiera. Gregory, il postino nel monastero: "Porto alle suore di clausura le lettere dal mondo esterno" L’eremo isolato dall’alluvione del 2023 Ma dal maggio del 2023,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’eremo di Sant’Antonio isolato da 3 anni per le frane, suor Mariangela: “I pullman di pellegrini non possono salire”

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REFERENDUM COSTITUZIONALE 22/23 MARZO AFFLUENZA ORE 19.00: Acireale 33,64% Aci Catena 29,06% Aci Sant'Antonio 32,11% Giarre 28,81% #AcirealeSocial #referendum facebook