U n bel taglio di capelli è senza dubbio il primo passo per un cambio look, e magari anche di testa, di pensieri. Quale scegliere? I tagli che piacciono di più questa stagione hanno tutti un comun denominatore: la naturalezza. Che siano tagli di capelli corti o lunghi, l’importante è diano dinamicità alla chioma e abbiano sempre un aspetto spontaneo. Demi Moore è la nuova musa dai lunghi capelli nero corvino di Kérastase X Leggi anche › Da Bianca Balti a Iris Law, i capelli primaverili delle star da Valentino a Roma Capelli, i 5 tagli di primavera che rinfrescano il viso. 1. Il “trixie”, la risposta al pixie tra i tagli di capelli di primavera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Leggeri, esaltano la naturalezza della chioma, facili da gestire. I tagli di capelli da provare ora (e quali celeb copiare)

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