L'effetto Sanremo 2026 non è per tutti | Maria Antonietta vola in streaming Luché cresce meno perché era già forte

A un mese dalla fine di Sanremo 2026, la classifica degli ascoltatori mensili e la sua evoluzione da inizio Festival ci racconta chi ha guadagnato più pubblico grazie alla kermesse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Maria Antonietta e Colombre: “La nostra canzone scritta in cucina, fa effetto vederla suonata dall’orchestra di Sanremo”Pesaro, 12 febbraio 2026 – Ironici, arguti e pronti a portare la loro poetica sul palco più importante d'Italia.

Una raccolta di contenuti su Maria Antonietta

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Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026, il look della terza serata è ispirato a un romanticismo SixtiesLa coppia nella vita e nel lavoro portano al festival La felicità e basta, inno all'amore semplice (anche nello stile) ... vogue.it

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“La felicità e basta” è un singolo di Maria Antonietta e Colombre, pubblicato il 25 febbraio 2026 come primo estratto dalla riedizione del loro album collaborativo "Luna di miele". Il brano ha partecipato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, classificandosi a facebook

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