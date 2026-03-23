L’eclissi dell’Allianz | Capello analizza il blackout della Juventus

Nella mattinata di oggi, le riflessioni di Fabio Capello risuonano come un monito severo tra le mura di una Torino bianconera ancora scossa dal deludente pari interno contro il Sassuolo. A poche ore dal trionfo del Como sul Pisa, che ha ufficializzato il sorpasso dei lariani al quarto posto, la Juventus si ritrova a inseguire la zona Champions con un distacco di tre lunghezze. Un margine che, a causa degli scontri diretti sfavorevoli contro la compagine di Fabregas, assume le sembianze di un distacco reale di quattro punti. L’ex tecnico bianconero, intervenuto per analizzare il momento critico del sodalizio juventino, ha puntato l’indice sulla gestione psicologica di una gara che pareva già archiviata dopo il vantaggio iniziale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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