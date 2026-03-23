L’eclisse della ragione Trumpismo ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana

di Fiorella Franchini “Representation Matters: I movimenti afroamericani e la comunità LGBTQIA+ nell’America di Trump ” di Ida Maria Galeone (Kairòs Edizioni) analizza le recenti dinamiche sociopolitiche statunitensi, mettendo in risalto la resistenza delle minoranze di fronte a un sistema di valori conservatore e spesso discriminatorio. Il libro si presenta come una ricognizione storica e politica degli Stati Uniti, focalizzandosi sulle lotte per i diritti civili in un contesto segnato dall’ascesa di Donald Trump. L’autrice esamina come i movimenti sociali nascano spesso come forma di resistenza a sistemi di valori discriminatori e traccia... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Venezia e l’origine della democrazia americana in un libro di Vicinanza

Springsteen annuncia un tour Usa da marzo: “Arriva la cavalleria a difesa della democrazia americana”Bruce Springsteen e la Street Band annunciano il Land Of Hope And Dreams American Tour negli Usa a primavera che partirà da Minneapolis al Target...