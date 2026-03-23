Lo aveva detto Allegri dopo la partita contro il Torino, lo ha confermato anche il ct Martinez: Rafa Leao non è in grado di giocare. Dopo l’iniziale convocazione è arrivato il dietrofront. L’attaccante del Milan è stato ufficialmente dispensato dalla Nazionale e non prenderà parte alle amichevoli contro Stati Uniti e Messico. Non si unirà neppure al ritiro per le visite mediche e le valutazioni del caso. Al suo posto è stato chiamato Paulinho, mentre è stato escluso anche Rodrigo Mora. Leao, già out contro il Torino per il riacutizzarsi dell’infiammazione all’adduttore che lo tormenta da inizio stagione, resterà quindi a Milanello per recuperare ed evitare il rischio di cronicizzazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao, niente nazionale: il Portogallo non lo convoca, resta a Milanello

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