le tigri tornano a mordere finale thrilling cuneo ko

Honda Cuneo 1 Megabox Vallefoglia 3 HONDA GRANDA VOLLEY: Signorile 1, Pucelj 6, Koulisiani 11, Diop 25, Rivero 16, Keene 16; Magnani (L), Allaoui, Marring 4. N.e. Cecconello, Bardaro (L), Atamah, Pritchard. Allenatore Tisci. MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 7, Candi 8. Bartolucci 2, Omoruyi 16, Thokbuom 6, Bici 26; De Bortoli (L), Carletti, Lazàro, Butigan 8, Ungureanu 2, Stoyanova. N.e. Feduzzi, Mitkova (L), Allenatore Pistola. Arbitri: Giardini e Salvati. Parziali: 21-25 (26’), 25-27 (30’), 32-30 (35’), 23-25 (29’) Note: spettatori: 1194. MVP Bici. Di vittoria in vittoria. Dopo la conquista della coppa europea, la Megabox vince sul campo della capolista Honda Cuneo e si rilancia nella corsa per la qualificazione alla prossima Challenge Cup. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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