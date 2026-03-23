le spaccature tra i sostenitori di trump

È molto probabile che in settimana abbiate sentito parlare delle “crepe” che si sono aperte nel mondo trumpiano a causa della guerra in Iran. Tutto è partito dalle dimissioni di Joe Kent, direttore della principale agenzia dell’antiterrorismo (nominato da Trump pochi mesi fa), che in una lettera resa pubblica il 17 marzo ha scritto: “Non posso, in tutta coscienza, sostenere la guerra attualmente in corso in Iran. L’Iran non rappresentava una minaccia imminente per il nostro paese, ed è chiaro che abbiamo lanciato questa guerra sotto la pressione d’Israele e della sua potente lobby statunitense”. Il giorno dopo Tulsi Gabbard, direttrice dell’intelligence nazionale, si è presentata davanti a una commissione del senato per riferire sulle parole di Kent, di fatto un suo dipendente. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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