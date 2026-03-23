le prime pagine di oggi

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Da ilpost.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'affluenza al referendum, lo scambio di minacce fra Stati Uniti e Iran, l'offerta di Poste per comprare TIM, e il funerale di Bossi Su tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata al referendum sulla magistratura per il quale si voterà ancora oggi fino alle 15, con il dato sull’affluenza in chiusura del voto di ieri superiore alle aspettative. La Stampa e il Sole 24 Ore titolano invece sulla guerra in Medio Oriente, con il nuovo scambio di minacce fra il presidente degli Stati Uniti Trump e l’Iran sul blocco della navigazione nello stretto di Hormuz e le conseguenze del conflitto sull’economia mondiale, mentre i giornali sportivi si occupano dei risultati di ieri della Serie A maschile di calcio, con il pareggio dell’Inter che rimane in testa alla classifica con un vantaggio che si riduce sulle squadre che la seguono. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 22 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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