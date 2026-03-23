Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 23 marzo 2026

Da internews24.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sommer, sirene da Basilea: «Spero mi chiami presto, deve solo dare un segnale». L’appello di Degen Vicario Inter, resta un obiettivo concreto per la porta! La rivelazione di Romano: questa la situazione Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Inter U23 Dolomiti Bellunesi 1-2: i nerazzurri di Vecchi cadono ancora. Il resoconto del match Inter Primavera Benfica 2-3: epilogo amaro per i giovani nerazzurri in Youth League. Il resoconto del match Inter Atalanta, accuse social contro Stramaccioni: «Una telecronaca da tifoso. Sul gol di Krstovic.» Terrore a Dubai per la famiglia D’Ambrosio: bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco iraniano. 🔗 Leggi su Internews24.com

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