Le piante e il condominio Massima attenzione manutenzione d’obbligo

Di solito portano serenità, ossigeno, profumo e colore. Ma nel complesso e litigioso universo del condominio, piante e fiori sono spesso al centro di discussioni e aspre battaglie. Le ragioni sono tantissime: dal fastidio provocato da foglie, semi e frutti, passando al tema delle distanze, dalla proiezione al ruolo delle ombre ai timori per possibili cedimenti di tronchi e rami. Abbiamo provato ad affrontare i casi più frequenti con l’avvocato Luca Santarelli, esperto in tematiche condominiali. Perché fiori e piante sono così spesso al centro di controversie? "Talvolta le piante e i fiori sono presi a pretesto per discutere con i vicini, con i quali magari ci sono già rapporti tesi per altri motivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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