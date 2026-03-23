LE PAGELLE Il migliore il portiere Bene anche l’autore del gol del pareggio
MILAN: 7. Para il rigore calcia da Maestu. Nella può fare in occasione del gol di Remedi. Per il resto una giornata tranquilla. XEKA: 6. Una partita ordinaria, senza errori e con qualche discesa sulla fascia. PUPESCHI: 6. Rimedia una bella gomitata che lo costringe a giocare con il turbante. Per il resto una partita senza sbavature. SANTERAMO: 6. Il capitano si fa saltare in occasione del gol del Cenaia, ma si riscatta con una prestazione attenta. LORENZINI: 6. Da lui, ad inizio secondo tempo, arriva il cross per Piazze che pareggia. BARTOLOTTA: 5,5. Partita opaca, senza grandi lampi. Sbaglia qualche cross di troppo e non riesce a girare in porta l’occasione che gli capita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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