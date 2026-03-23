NUCCI 6,5 Buona parata al 28’ sul tiro da lontano di Freschi. Poi fa il miracolo al 65’ quando, dopo aver respinto laterale a terra ancora sul tentativo di Freschi da fuori, va a togliere dalla porta il tap-in a botta sicura sottorete di Cutroneo. Sul gol preso invece poteva fare meglio? ROMANELLI 5 Commette subito un grave errore al pronti-via dovendo poi ricorrere al fallo (che era da giallo. non dato) su Cutroneo. E anche nella scena del gol della Pro Livorno si fa saltare secco in area da Bucchioni. (dall’88’ L. Baroni s.v.) BRONDI 6,5 Adattato da centrale di difesa tiene bene “la baracca“ risolvendo un paio di situazioni spinose. E avvia da dietro entrambe le azioni dei gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle delle zebre. Fiale la legge bene con i cambi. Male Romanelli, Sforzi e Kthella

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