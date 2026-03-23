Le microplastiche e le nanoplastiche sono ormai note per contaminare mari, fiumi e terreni agricoli. Una nuova ricerca dei geoscienziati di TU Darmstadt mostra però che anche le foreste sono interessate da questa forma di inquinamento. Lo studio, pubblicato su Nature Communications Earth & Environment, evidenzia come le foreste accumulino microplastiche soprattutto attraverso l’aria, più che dalle fonti locali. Secondo i ricercatori, la maggior parte delle microplastiche arriva attraverso l’atmosfera e si deposita inizialmente sulle foglie nella chioma superiore. “Le microplastiche dell’atmosfera si depositano inizialmente sulle foglie delle corone degli alberi, che gli scienziati chiamano ‘effetto pettine’,” spiega il Dr. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Le microplastiche cadono dal cielo e contaminano le foreste

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