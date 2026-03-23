Punto primo, banale: vince il No, quindi vince tutto quel mondo che si oppone a Meloni e al centrodestra. Fino a qui, l'analisi del voto sarebbe fin troppo semplice. Perché, checché abbiano cercato di dire i leader della maggioranza, dalla premier in giù, il voto di questo referendum - come tutti i voti dei referendum costituzionali - è diventato un voto politico. È la prima battuta d'arresto vera di Meloni e del suo governo, dopo tre anni e mezzo che Fdi, Lega e Fi sembravano imbattibili. Che poi, a vederla bene, così imbattibili non erano: il centrosinistra, in questi anni, pur con tutte le sue difficoltà, ha strappato all'avversario Sardegna e Umbria, si è ripreso piazze storiche come Perugia e Genova, ha confermato le sue roccaforti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Le crepe del sì e la prima (vera) battuta d'arresto di Meloni, il referendum come spartiacque verso le Politiche 2027

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