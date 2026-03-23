le alleanze con gli estremi non vincono in francia appunti

I risultati delle amministrative in Francia permettono di evidenziare alcune dinamiche importanti, in vista del ciclo elettorale cruciale che inizierà nella primavera del 2027, con le presidenziali e le politiche. I socialisti a sinistra e Républicains a destra appaiono, nella maggior parte dei casi, come i campioni delle elezioni locali, con un radicamento territoriale superiore ai risultati ottenuti sia nelle presidenziali sia nelle politiche: la vittoria del socialista Emmanuel Grégoire a Parigi ne è un simbolo. Sia l’estrema destra (Rassemblement national, Rn) sia l’estrema sinistra (La France insoumise, Lfi) raggiungono livelli elevati, ma riescono a vincere in un numero limitato di comuni, con poi il Rn che subisce disfatte a Marsiglia e a Tolone. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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