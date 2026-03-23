Ci sono attori capaci di interpretare grandi ruoli, e poi ci sono i trasformisti: interpreti assoluti che sembrano dissolversi completamente nei personaggi che incarnano. Sir Gary Leonard Oldman appartiene senza dubbio a questa seconda categoria: un artista camaleontico, imprevedibile, capace di attraversare generi ed epoche con una naturalezza disarmante. Dal teatro britannico agli blockbuster hollywoodiani, passando per interpretazioni intense e spesso disturbanti, Oldman ci ha abituati a personaggi indimenticabili, capaci di lasciare un segno profondo nella storia del cinema. In occasione del suo 68° compleanno, celebriamo il talento di un interprete unico ripercorrendo 10 film essenziali per raccontarne la sua grandezza: quella di un attore straordinario, spesso ingiustamente sottovalutato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Le 10 migliori interpretazioni di Gary Oldman

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