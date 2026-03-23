TORREMAGGIORE ACCENDE LA FESTA: LDA e AKA SEVEN, MIRAGGIO E CARROCCIA PER LA MADONNA DELLA FONTANA 2026. Grande partecipazione e clima di entusiasmo domenica 22 marzo alla Sala Federico II del Palazzo di Città, dove è stata presentata ufficialmente la Festa di Maria SS. della Fontana 2026, in programma dal 5 al 9 aprile. Tra le novità, particolare attenzione al rafforzamento del piano sicurezza e a iniziative pensate per valorizzare le tradizioni locali, rendendo la festa ancora più coinvolgente. Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il libro “I PORTATORI DELLA MADONNA DELLA FONTANA TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO 2014-2025”. Un’edizione che si preannuncia ricca e significativa, nel segno della tradizione e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - LDA e Aka Seven a Torremaggiore

Articoli correlati

LDA e Aka 7even pronti a stupire SanremoLDA e Aka 7even salgono insieme sul palco dell’Ariston tra amicizia, successi condivisi e il supporto dell’hairstylist Antonio Laezza, premiato con...

Leggi anche: LDA e AKA 7even, due Luca sulla via di Sanremo

TORREMAGGIORE: LDA e AKA SEVEN, MIRAGGIO E CARROCCIA PER LA MADONNA DELLA FONTANA 2026.

Una raccolta di contenuti su Aka Seven

Temi più discussi: LDA e AKA 7even infiammano la Festa di Maria SS della Fontana: annunciati gli ospiti più attesi; LDA e AKA 7EVEN in uscita con Poesie Clandestine (VIDEO) - Napoli Village - Quotidiano di; Marco Masini in top 10 (senza Fedez), sopresa LDA & Aka 7even: gli album più venduti della settimana; Pagelle look Sanremo, Pausini (9) diva, Yaman (8) scalda i cuori, Arisa (9) glaciale, Brock (4) sciatto. I voti.

Torremaggiore: Lda e Aka 7even per la Madonna della Fontana 2026 Con Rosario Miraggio e Carroccia, festa in programma dal 5 al 9 aprileDi seguito un comunicato diffuso dal comitato festa patronale: Grande partecipazione e clima di entusiasmo domenica 22 marzo alla Sala Federico II del Palazzo di Città, dove è stata presentata ufficia ... noinotizie.it

LDA e AKA 7EVEN insieme in Poesie clandestine- Instore TourÈ un'amicizia di lunga data ad aver portato in gara insieme alla 76° edizione del Festival di Sanremo Luca D’Alessio (LDA) e Luca Marzano (AKA 7EVEN),con il ... etrurianews.it

TORREMAGGIORE ACCENDE LA FESTA: LDA e AKA SEVEN, MIRAGGIO E CARROCCIA PER LA MADONNA DELLA FONTANA 2026. Grande partecipazione e clima di entusiasmo domenica 22 marzo alla Sala Federico II del Palazzo di Città, dove è stata facebook

Serata 2 LDA & Aka 7even Poesie clandestine #Sanremo2026 x.com