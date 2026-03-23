Il prezzo del vino nel Lazio potrebbe aumentare fino al 15% nei prossimi mesi. È quanto è emerso dalle preoccupazioni degli operatori del settore, alle prese con il caro energia e con le ripercussioni economiche legate ai conflitti internazionali, in particolare alla guerra in Medio Oriente. Secondo le stime, se i costi energetici non dovessero ridursi entro l’estate, le conseguenze si rifletterebbero direttamente sui prezzi al consumo. Un rischio concreto per un comparto che rappresenta una componente significativa dell’economia agricola regionale e che potrebbe mettere in difficoltà centinaia di piccole e microimprese. Un settore strategico per l’economia regionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio, il prezzo del vino verso un aumento del 15%: energia e guerra mettono a rischio il settore

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